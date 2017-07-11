Суда ВМФ КНР отправились в Джибути строить базу поддержки флота

Шэньчжэнь, Китай, , 16:33 — REGNUM Суда с китайским военным персоналом отправились из порта Чжанцзян, расположенного в провинции Гуандун для создания базы материально-технической поддержки в Джибути, передает 11 июля агентство «Синьхуа».

Перед отправлением командующий ВМФ Китая Шэнь Цзиньлун зачитал приказ о создании базы в Джибути. Решение о создании базы ВМФ КНР в Джибути было принято по итогам дружеских переговоров двух сторон в целях продвижения и защиты интересов народов двух стран, передает агентство.

База будет обеспечивать поддержку ВМФ КНР во время выполнения разного рода миссий в Африке и западной Азии, включая задания по сопровождению, миротворческих операций и доставку гуманитарной помощи.

Утверждается также, что база будет служить интересам международного сотрудничества, выполнения совместных учений, а также обеспечения безопасности международных стратегических морских путей.

Напомним, что договоренность о строительстве базы была достигнута во время встречи Си Цзиньпина и президента Джибути Исмаила Омара Гелле еще в декабре 2015 года. При этом, Китай всячески отрицает, что база будет служить в интересах обеспечения доминирования Поднебесной в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР и Джибути расширят сотрудничество в военной сфере