Европа получила неудобного соседа в лице Украины — депутат Госдумы

Москва, , 16:23 — REGNUM Соглашение об ассоциации с ЕС никак не поможет нынешней Украине стать цивилизованной Европой и не повысит уровень жизни украинских граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Что касается самой Европы, то в лице Киева она приобретает крайне неудобного и непредсказуемого соседа, который специализируется на выклянчивании денег под войну против собственного народа и пляшет под дудку радикальных националистов, готовых распространить такой же хаос в европейских странах, как и на Украине», — считает депутат.

Оптимизм Порошенко, с которым он заявляет о наступившем единении с Евросоюзом, вызывает у парламентария горькую улыбку.

«Руками нынешнего киевского руководства Украина превращается в задворки Европы», где правят националисты», — отметил парламентарий.

Железняк также указал на то, что завершение проекта «Северный поток-2» лишит Украину возможности воровать энергоресурсы и шантажировать потребителей российского газа в Европе.

Совет ЕС ратифицировал Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, которое вступит в силу 1 сентября 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко назвал поражением Кремля и достижением Евромайдана ратификацию документа.