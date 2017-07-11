В президентской партии Киргизии обсуждают возможность проведения праймериз

Бишкек, , 16:00 — REGNUM Представители молодежного крыла президентской «Социал-демократической партии Кыргызстана» сегодня, 11 июля, заявили, что считают необходимым провести праймериз (внутрипартийные выборы), по итогам которых выдвинуть единого кандидата в президенты Киргизии.

Об этом заявил один из молодых лидеров этого политического блока Ренат Самудинов, пишет ИА «24.kg».

Такое предложение, по его словам, связано с ростом числа членов СДПК, пожелавших принять участие в предстоящих выборах в качестве претендентов на главную государственную должность этой среднеазиатской страны.

«Партия выдвинула кандидатуру Сооронбая Жээнбекова (премьер-министра Киргизии, Чыныбай Турсунбеков (спикер республиканского парламента) намерен баллотироваться. Старопартийцы предложили Сагынбека Абдрахманова (экс-губернатора Чуйской области). Мы предлагаем среди них провести праймериз. Кто получит поддержку на съезде, тот и пойдет на выборы от партии. Это даст возможность в будущем отбирать кандидатов и на местном уровне. Качество управления государством улучшится», — пояснил он.

Также Ренат Самудинов отметил, что молодежное крыло социал-демократов недовольно тем, что в ряды СДПК был принят российский политтехнолог Алексей Василивецкий, сообщило ИА «Zanoza.kg».

"Нам не нравится, что гражданин России пытается управлять внутренними процессами. Он пытался рассорить молодежное крыло, чтобы нами было удобнее управлять. Хорошо, что этого не получилось. Мы бы хотели, чтобы он ушел», — резюмировал он.

Алексей Василивецкий известен как автор статей в СМИ и реализатор ряда информационных проектов, связанных с Администрацией президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября 2017 года. На должность главы государства претендуют 24 кандидата.

Действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принять участие в выборах не сможет. При этом киргизстанский лидер уже заявил о том, что отдает предпочтение кандидатуре Сооронбая Жээнбекова, в настоящий момент занимающего пост премьер-министра.