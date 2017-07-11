Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы-2016

Вашингтон, , 15:51 — REGNUM В Белом доме заявили о вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году: посольство Украины фактически сотрудничало с Национальным комитетом Демократической партии в поисках компромата на соперников, пишет The Washington Times.

Украину в качестве примера «кампании, координируемой иностранным государством» привела на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в поисках компромата на своих соперников», — сказала Сандерс.

Она отметила, что это сотрудничество «хорошо задокументировано»: это были конкретные действия, которые «зафиксированы на бумаге». Со своей стороны посольство Украины отвергло все обвинения.

В заявлении дипмиссии говорится, что Киев в ходе президентских выборов в США «не занимал чью-либо сторону».

Раннее издание Politico опубликовало расследование, в котором говорилось о попытках Украины помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки в США.

В частности, речь шла о поиске информации, которая могла бы навредить кандидату-республиканцу Дональду Трампу и его штабу.