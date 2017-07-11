В Литве утверждена принципиально новая структура армии

Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 11 июля, утвердил принципиальную структуру армии на 2018 год, предельное число военнослужащих и уставных должностных лиц в 2018 и 2023 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За закон проголосовали 76 членов Сейма, никто не был против, воздержался один парламентарий.

Согласно принятому закону, общее предельное число военных системы обороны в 2018 году увеличится от 18 890 до 21 950: предельное число профессиональных военных вырастет от 9700 до 10 700, предельное число добровольцев и других военных активного резерва — от 4800 до 6300, предельное число курсантов — от 200 до 320, предельное число военнослужащих обязательной воинской службы — 4190 до 4630.

«Общее предельное число военных системы обороны в 2023 году увеличится от 24 390 до 26 250: предельное число профессиональных военных вырастет с 14 500 до 15 000, предельное число добровольцев и других военных активного резерва — от 5500 до 6300, предельное число курсантов — от 200 до 320, предельное число военнослужащих обязательной воинской службы — 4190 до 4630», — говорится в пояснительном документе парламента.

Предельное число генералов и адмиралов в 2018 году устанавливается до 12, в 2023 году — до 14, полковников и морских капитанов — до 42, в 2023 году — до 62, полковников-лейтенантов и командоров — до 207, в 2023 году — до 245, майоров и командор-лейтенантов — до 673, в 2023 году — до 850.

Как отмечается в пояснительном документе, число старших офицеров в 2018 и 2023 годах будет последовательно увеличиваться с учетом числа старших офицеров, установленного в структурах подразделений системы обороны.

«Рост числа старших офицеров позволит добиться, чтобы офицеру, занимающему должность, соответствующую воинскому званию, было предоставлено звание офицера, установленное для этой должности, а за исполнение одинаковых обязанностей применялись одинаковые условия оплаты труда. Также последовательное планирование карьеры создаст офицерам условия для совершенствования профессиональных навыков, повышения по карьерной лестнице, повысит мотивацию продолжать службу в системе обороны, а системе обороны позволит сохранить высококвалифицированных офицеров и уменьшить число офицеров, оставляющих службу по своей инициативе», — пишется в документе.