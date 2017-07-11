Главы МИД России и Армении обсудили карабахское урегулирование

Вена, , 15:42 — REGNUM Актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия были рассмотрены во время встречи глав МИД Армении Эдварда Налбандяна и России Сергея Лаврова на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе, сегодня, 11 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, на встрече особое внимание было уделено выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

«Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и в их присутствии встретятся главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров.

Встреча пройдёт на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. После того, как 4 июля Азербайджан впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. применил реактивные системы залпового огня, карабахская армия ответила ударом по огневым точкам противника.

По данным Минобороны Карабаха, азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

По данным военного ведомства Азербайджана, в результате обстрела села Алханлы Физулинского района, где по данным карабахской стороны и располагалась огневая точка, погибли женщина и 2-летняя девочка.

7 июля результате обстрела со стороны Азербайджана трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения.

По информации Минобороны Нагорного Карабаха, 10 июля на линии соприкосновения от выстрела с азербайджанской стороны погиб 20-летний военнослужащий.

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