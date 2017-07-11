Посол ЕС в РФ может стать следующим президентом Литвы

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM Посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас сообщил, что в октябре 2017 года намерен завершить дипломатическую службу и вернуться в Литву, где намерен заняться аналитической и политической деятельностью, пишет литовский портал Alfa.

Ушацкаса называли одним из возможных кандидатов на президентских выборах в 2019 году, в которых не сможет участвовать действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, второй срок полномочий которой подходит к концу. Правда, в интервью литовскому агентству BNS Ушацкас уверял, что пока не определился, будет ли он бороться за пост президента, хотя такую возможность и не исключал.

По словам политологов, Ушацкас является реальным кандидатом на пост президента, но у него есть немало недостатков, которые еще нужно будет исправить. Как сейчас выглядят возможные кандидаты, и какие у Ушацкаса шансы претендовать на пост президента?

Политолог Лаурас Белинис сказал порталу Alfa, что основные преимущества Ушацкаса, как кандидата на пост президента, связаны с его отшлифованной биографией. Он успел получить диплом юриста, изучал политические науки, умеет выступать на публике, работал министром иностранных дел Литвы, у него есть опыт международной работы и широкий круг знакомств.

«У Ушацкаса действительно очень хороший опыт работы и на уровне Литвы, потому что он был министром иностранных дел, он занимал должности международного уровня. У него высокие и посты, и связи, и возможности. Словом, главный плюс заключается в том, что Ушацкас соответствует всем критериям, необходимым для этого поста. К этому нужно добавить, что у Ушацкаса хорошее образование и коммуникационные способности. Он не будет политиком молчуном, и когда он будет говорить, в отличие от значительной части других политиков, он будет знать, о чем говорит», — считает эксперт.

По словам политологов, главный недостаток Ушацкаса — его неясный статус в партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы и низкая известность во внутренней политике. По словам политолога Альгиса Крупавичюса, хотя Ушацкас никогда не скрывал возможных амбиций, связанных с участием в президентских выборах, он как кандидат, в первую очередь, ассоциируется с внешней политикой или политикой национальной безопасности, поэтому его ждет долгий путь, — ему надо будет представить себя во внутренней политике.

«В Литве так или иначе кандидаты на пост президента анализируются с учетом того, что они могут сделать во внутренней политике, особенно в социально-экономическом измерении, и в случае победы на выборах у них есть возможность оказывать влияние на такие вещи», — сказал политолог. По его утверждению, именно позиции по вопросам внутренней политики вывели на пост президента Грибаускайте, чья карьера чем-то напоминает карьеру Ушацкаса: президент, как и он, работала в министерстве иностранных дел, в правительстве, потом занимала высокие посты в ЕС.

«Можно обратить внимание, что и нынешний президент Даля Грибаускайте также испытала свои силы на европейских постах, но, с другой стороны, она была министром финансов. Позже ее опыт как министра финансов и критика в адрес тогдашнего правительства Гедиминаса Киркиласа был тем способом, который позволил ей сколотить политический капитал. Все помнят высказывание Грибаускайте «пир в голодное время», ее критику в адрес Кабинета министров из-за Leo LT, неспособности обуздать инфляцию. Этого и не хватает Ушацкасу — приоритетов во внутренней политике», — пояснил политолог.

Пока что Ушацкас в интервью BNS утверждал, что одна из самых больших проблем в Литве связана с ухудшающимися демографическими показателями, но пока неясно, как у него получится представить эту информацию, переступить через привычный в дипломатической работе корректный и слишком вежливый жаргон.

Еще один недостаток Ушацкаса — он может не получить поддержку Грибаускайте, так как ему пришлось уйти из Кабинета министров Андрюса Кубилюса в 2010 году именно после того, как Грибаускайте выразила недоверие, указав, что «у министра не может быть личной внешней политики, он не может ее проводить, не согласовав ее с главой страны, а иногда и с премьером». С другой стороны, потребность в поддержке Грибаускайте будет зависеть от того, какими будут позиции действующего президента в начале 2019 года.

По словам политологов, самая большая проблема Ушацкаса и многих кандидатов на пост президента — их связи с политическими партиями, чего избиратели обычно не любят, хотя организационная поддержка партии кандидату просто необходима.

Сам Ушацкас является членом партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, но, по словам Крупавичюса, в этой партии уже и так полно кандидатов, стремящихся занять президентское кресло. Ранее по инициативе председателя партии Габриэлюса Ландсбергиса консерваторы решили проводить открытые выборы кандидатов на пост президента. Среди возможных кандидатов упоминается бывший посол в США, член Сейма Жигимантас Павиленис, некоторые консерваторы хотели бы продвинуть на выборах бывшего министра финансов и парламентария Ингриду Шимоните.

Но даже если Ушацкас и получит поддержку партии, его ждет следующий вызов — как достигнуть равновесия между поддержкой консерваторов и непартийностью, которой жаждут избиратели. Примерно так же лавировать приходилось и Грибаускайте, которая не принадлежала какой-то партии, но, по крайней мере, до последних парламентских выборов больше симпатизировала политической правой партии, и президенту Валдасу Адамкусу, который поддерживал либералов, но напрямую не принадлежал этой партии.

«Для кандидатов от «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы существует стеклянный потолок, поскольку, хотя у консерваторов и есть верные избиратели, самая сложная задача — привлечь тех, кто колеблется, голосует за либералов или даже социал-демократов. Поэтому проблема кандидатов, поддерживаемых консерваторами, заключается в том, что они должны выйти во второй круг, но какая судьба их там ждет, — открытый вопрос. Такая дилемма и у Ушацкаса — ему нужна партийная поддержка, но между тем он должен казаться подходящим и для более широкого общества», — утверждал политолог.

Своих кандидатов на президентских выборах 2019 года, предположительно, будет выдвигать большая часть политических сил, но, по крайней мере сейчас, в политических кулуарах наиболее серьезно все говорят о президентских мечтах премьера Саулюса Сквернялиса, делегированного Союзом крестьян и зеленых Литвы. Правда, в последнее время подобные разговоры стали угасать, поскольку популярность главы правительства в обществе стала падать.

И все-таки, по словам Крупавичюса, именно Сквернялис — тот кандидат, политическое будущее которого предугадать труднее всего, поскольку, в отличие от политических оппонентов, у него есть реальная поддержка власти, и он не работает в оппозиции или за пределами правящего большинства.

«Кресло премьера, как любят говорить, горячее. Да, сейчас его падающие рейтинги сигнализируют о снижающихся шансах баллотироваться на президентских выборах, но, с другой стороны, еще есть время, и ситуация может исправиться самыми разными способами. В общем, будущее Сквенялиса предугадать труднее всего, потому что здесь больше всего неизвестных», — обобщил собеседник.