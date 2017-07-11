В Литве озвучили, на какой период в стране разместили ЗРК Patriot

Вильнюс, , 15:32 — REGNUM США впервые дислоцировали в Литве зенитно-ракетные комплексы Partiot большой дальности, подтвердили ИА REGNUM сегодня, 11 июля, в министерстве обороны Литвы. «Дислокация этой системы демонстрирует твердые обязательства США по обеспечению безопасности Литвы и высокую готовность США быстро дислоцировать стратегические силы в регионе», — подчеркнули в литовском военном ведомстве.

Размещенная система Patriot будет работать в одной связке с системами противовоздушной обороны Литвы и других стран НАТО в рамках международных учений наземных единиц противовоздушной обороны Tobruq legacy 2017, которые в Литве состоятся впервые.

Во время военных учений будет отрабатываться взаимодействие единиц наземной системы противовоздушной обороны, и будут совершенствоваться процедуры управления воздушным пространством и контроля. С их помощью планируется повысить интегральность международных и региональных объединенных сил, чтобы укрепить готовность к возможному сценарию коллективной обороны НАТО.

Tobruq legacy 2017 пройдут в Шяуляйском округе с 11 по 22 июля. Всего в учениях в Литве примут участие около 500 военных и около 30 систем противовоздушной обороны из Литвы и еще четырех стран НАТО: Великобритании, США, Латвии и Польши.

Tobruq Legacy 2017, которые одновременно пройдут в Литве, Чехии и Румынии, будет руководить учрежденный в Румынии Штаб воздушного компонента Объединенных сил, в котором будут принимать участие военные ВВС Литвы. Литовские подразделения также примут участие в учениях, которые пройдут в Чехии, где будут совершенствовать навыки проведения операций противовоздушной обороны в ночное время.

Интегральной частью Tobruq Legacy 2017 в Литве будут национальные учения «Бодрый сокол 2017», во время которых будет отрабатываться взаимодействие единиц ВВС Литвы, процедуры управления и контроля.

Основной организатор учений Tobruq Legacy 2017 — США. ВВС Литвы будут принимать в них участие уже в третий раз: в 2015 году литовская единица размером с отряд впервые тренировалась проводить операции противовоздушной обороны НАТО (в Чехии), в 2016 году — единица размером с батарею (Словакия), а в этом году военные ВВС Литвы будут тренироваться действовать и руководить международной единицей наземной противовоздушной обороны размером с батальон.