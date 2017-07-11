В уличных беспорядках в Венесуэле пострадало 7 военнослужащих Нацгвардии

Каракас, , 15:26 — REGNUM Венесуэла 9 июля пережила новый день протестов, закончившихся серьезными массовыми беспорядками, в которых в результате подрыва взрывного устройства получили ранения семеро солдат Национальной Гвардии, сообщает Diario Libre.

Патрульный мотоцикл Нацгвардии был сбит взрывом на проспекте в Каракасе. Данный факт был зафиксирован фотографами и операторами СМИ. В связи с этим командующий Нацгвардией генерал Серхио Риверо заявил, что сотрудники прессы знали о готовящемся нападении и не предупредили полицию.

«Они подготовили все, чтобы выбрать лучший момент для подрыва взрывного устройства, и тут же один из журналистов начинает говорить об атаке», — заявил Риверо в интервью государственному телеканалу VTV.

В момент взрыва десятки молодых демонстрантов бросали камни в полицейских, которые, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытались предотвратить баррикадирование основной магистрали Каракаса Франсиско Фахардо.

Риверо также сообщил о двух других должностных лицах, получивших огнестрельные ранения в другом районе Каракаса и за пределами столицы.

Напомним, Национальная Гвардия вместе с Боливарианской полицией является основным силовым ресурсом правительства, ответственным за контроль протестов, которые идут уже в течение более трех месяцев. За это время, по данным прокуратуры, в общей сложности 91 человек погиб, и тысячи получили ранения.

Сторонники президента и другие высокопоставленные члены правительства высоко оценивают работу полиции и Нацгвардии, обвиняя лидеров оппозиции в «терроризме» и «подстрекательстве к насилию».