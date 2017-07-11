КНР: Не надо перелагать на Пекин ответственность за ядерную программу КНДР

Пекин, , 15:16 — REGNUM Китай заявил, что не следует возлагать всю ответственность за решение проблемы наличия у КНДР ядерного оружия исключительно на Пекин, сообщает 11 июля Associated Press.

Другие державы, по мнению Пекина, также должны вносить свой вклад в снижение напряженности на Корейском полуострове.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан подчеркнул, что Китай выполняет свои обязательства по резолюции СБ ООН в то время, как другие страны раздувают кризис и вредят сами себе.

Напомним, западные СМИ зачастую обвиняют Китай в том, что он является союзником Северной Кореи, поэтому именно Пекин несет ответственность за ядерную программу Пхеньяна.

Несмотря на то, что Китай и КНДР имеют более тесные экономические и политические связи, нежели чем другие государства, КНР, тем не менее, также осуждает ядерную программу Пхеньяна.

Осуждение выражается не только в дипломатических высказываниях, но и в поддержке санкций, выдвигаемых СБ ООН в отношении Северной Кореи.

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