Лавров: РФ добьется справедливости, ответив на шаги США по дипсобственности

Вена, , 15:14 — REGNUM Ответные меры на действия Вашингтона в отношении российской дипсобственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк прорабатываются российским руководством, сообщил журналистам 11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Естественно, мы будем добиваться того, чтобы правда восторжествовала, справедливость и международное право должны быть восстановлены», — сказал российский министр.

Как пояснил глава МИД РФ, сами действия, которые могут последовать от российской стороны, сейчас анонсировать было бы неправильно. По его словам, в российском руководстве над ними «сейчас думают».

Напомним, в двух американских штатах — Мэриленд и Нью-Йорк — находятся российские дипломатические дачи, являющиеся собственностью России.

В конце президентского срока 44-й американский президент Барак Обама инициировал очередные санкции в отношении России. В результате 35 российских дипломатов были высланы из США, а на дипломатическую собственность наложен арест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета «Известия» со ссылкой на представителя МИД РФ сообщила, что Москва может в свою очередь наложить арест на американскую дипломатическую собственность в России.

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