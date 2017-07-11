«Слухи о смерти сильно преувеличены»: Об уходе главы Минэка Ставрополья

Ставрополь, , 15:14 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение разделить должности вице-премьера и министра экономического развития, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель правительства Ставрополья. Увольнение Андрея Мурги с поста министра обусловлено только этим решением, добавил он, отметив, что некоторые СМИ публикуют слухи об уходе вице-премьера из правительства.

Напомним, что когда Андрей Мурга был назначен на пост зампреда, должность министра экономического развития Ставропольского края занимала Юлия Косарева, прибывшая на Ставрополье из столицы. Впоследствии, когда Юлия Косарева ушла в Минкультуры на должность заместителя министра по туризму, губернатор не стал назначать никого в Минэкономразвития, оставив этот пост за зампредом.

Кстати, в крае также совмещает должности зампреда правительства и министра финансов Лариса Калинченко. Остальные зампреды правительства не совмещают должности с главами министерств. Они курируют отдельные отрасли — социальный блок, аграрный блок, промышленность, — в то время, как соответствующие министерства возглавляют другие люди.

Глава края, назначая Андрея Мургу в ноябре 2013 года куратором по экономике, анонсировал его приход как событие, которое может обеспечить экономический прорыв региона. Он подчеркивал тогда, что долго уговаривал этого человека возглавить экономический блок в крае. 25 мая 2015 года после ухода из министерства экономразвития края Юлии Косаревой Андрей Мурга совместил две руководящие должности.

До прихода в краевое правительство он являлся депутатом Госдумы РФ от Ставрополья. А ранее возглавлял Торгово-Промышленную палату Ставрополья.

Отметим, что местные СМИ на пост министра экономического развития края пророчат Валерия Сизова, который сегодня занимает пост заместителя министра экономического развития края.

По некоторым данным, решению о его назначении способствовало участие Сизова в решении проблем с подтопленцами во время майских паводков на Ставрополье.

Что касается «экономического прорыва», то по итогам 2016 года экономические показатели региона таковы: уровень безработицы в крае снизился на 0,1% и составил 1%. Коэффициент напряженности на рынке труда уменьшился в 1,6 раза. Вместе с тем, снизились реальные денежные доходы населения на 8,5% из-за высокого роста индекса потребительских цен на товары и услуги в Ставропольском крае.

Индекс физического объема оборота розничной торговли по Ставропольскому краю в 2016 году составил 89,1%, что ниже среднероссийского. Отмечено снижение темпов роста рынка розничной торговли.

В экономику края задействовано в 2016 году 110,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал или 82,2% к уровню 2015 года. Доля Ставропольского края в российских инвестициях составляет 0,8%.

Средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2016 года увеличилась на 6,7%, реальная заработная плата за этот период с учетом роста цен составила 99,7%. Денежные расходы населения на территории края за 2016 год снизились по сравнению с 2015 годом на 4,6%, а стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце декабря 2016 года возросла на 0,7%.