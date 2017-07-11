ООН: В Ракке может быть заблокировано до 50 тыс. мирных жителей

Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM

До 50 тыс. мирных жителей заблокированы в удерживаемом исламистами из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Ракки, заявили в ООН, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением выступил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махесич.

«По оценкам ООН, между 30 и 50 тыс. человек по-прежнему заблокированы в городе Ракке», — отметил он, подчеркнув, что установить точное число мирных жителей сложно из-за отсутствия у международной организации доступа к городу.

«Доступность продовольствия, воды, медикаментов, электричества и других жизненно важных вещей сокращается, и ситуация быстро обостряется», — добавил Махесич. «Крайне важно, чтобы заблокированные мирные жители смогли получить безопасный выход, а также добраться до безопасности».

Напомним, операция по освобождению сирийского города Ракка, ставшего фактической столицей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), началась в 6 июня. В ней принимают участие поддерживаемые США Демократических сил Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: в этом сюжете:Демократические силы Сирии отбили город, в котором располагался лагерь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)