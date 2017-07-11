В Румынии стартовали крупнейшие для страны учения НАТО

Бухарест, , 15:11 — REGNUM Прибытие на территорию Румынии боевой техники стран НАТО положило начало крупнейшим в истории страны военным учениям альянса — Saber Guardian 2017. Об этом 11 июля сообщает Радио Румынии.

Маневры продлятся с 11 по 20 июля под руководством Европейского командования Сухопутных сил США (USAREUR). В учениях будут задействованы около 25 тыс. военных из 23 стран.

Отмечается, что участниками учений станут подразделения 3-й бронированной бригады из 4-й пехотной дивизии США в Европе и 2-го кавалерийского полка США из немецкого Вильзека. Боевую технику задействуют в маневрах в количестве 3 тыс. единиц, из них 2 тыс. составят американские танки Abrams, бронемашины Stryker и Bradley и другая техника.

Учения Saber Guardian 2017 охватят районы Румынии, Болгарии и Венгрии. Цель маневров — демонстрация возможности быстро переместить и сконцентрировать союзные силы в любой момент и в любой точке европейского континента.

Свыше 20 собственно румынских военных учений скоординированы с маневрами Saber Guardian. В рамках учений состоятся быстрые перемещения боевой техники, танков и бронемашин.

Поддержку наземным операциям окажут Военно-воздушные силы. Также предполагаются штабные учения и боевые стрельбы, переправы через водные течения и эвакуация раненых.

«Всего в районе Черного моря в этом году пройдут 18 международных учений USAREUR, в которых примут участие около 40 тысяч военных. Saber Guardian — крупнейшее из них», — говорится в сообщении, приведенном на сайте учений.