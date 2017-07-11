РФ зеркально ответит на «глупости Украины» — Миронов

Москва, , 15:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что РФ следует зеркально ответить на ужесточение въезда на Украину для граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

«К сожалению, понятно, что Россия будет вынуждена зеркально реагировать на эти глупости», — сказал парламентарий в ходе брифинга.

Что такое уведомление электронное или биометрический паспорт — практически, это виза, рассуждает он.

«Давайте посмотрим, у нас, что граждане России хотят поехать на Украину отдыхать? Нет, поехать работать? Нет. Туда едут к родственникам. И вот этому господа Порошенко и другие мешают. Им очень хочется хоть в чем-то насолить. По большому счету насолить не могут. Но это мелочно и подло по отношению к своим гражданам», — заявил Миронов.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.