Генпрокуратура Украины проверит причастность чиновников к госперевороту

Киев, , 14:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит проверку действий высокопоставленных должностных лиц, которые могут быть причастны к государственному перевороту 2014 года. Об этом, как передает RT, сообщил адвокат бывшего президента страны Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Генпрокуратура Украины признала необходимым расследовать госпереворот 2014 г.», — говорит защитник.

При этом Сердюк добавил, что данная проверка будет проводится по заявлению Януковича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в стране.

Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.