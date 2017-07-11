Вторник, 11 Июля 2017 года
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Испытания системы ПРО THAAD успешно прошли на Аляске

Политика

По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, эти испытания продемонстрировали потенциал систем THAAD и способность ПРО перехватывать и уничтожать угрозы

Вашингтон, 11 июля 2017, 14:52 — REGNUM  США успешно испытали на Аляске систему ПРО THAAD: испытания проводились против баллистических ракет средней дальности, сообщает телеканал Fox News.

Ракета, запущенная с северной части Гавайского архипелага, была успешно перехвачена системой ПРО.

По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, эти испытания продемонстрировали потенциал систем THAAD и способность ПРО перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет.

США защищены системами ПРО THAAD от реальной и растущей угрозы. От кого она исходит — не уточняется.

Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.

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