Депутат Ленобласти предложил обложить туристов, отправляющихся за рубеж

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») выступил с инициативой ввести сбор в размере до 100 рублей, который будут взимать с российских туристов, выезжающих за рубеж. Это предложение депутат сформулировал в своем обращении на имя главы Ростуризма Олега Сафонова.

Владимир Петров выступил с этой инициативой на фоне обсуждения перспектив введения курортного сбора в российских регионах, где расположены курортные зоны.

«Если Госдума берет, а не даёт по 100 руб в день за отдых в РФ, то было бы справедливо брать те же 100 руб и за отдых за пределами России», — объяснил Петров мотивы своего предложения на странице в соцсети.

«Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания», — говорится в обращении Петрова главе Ростуризма.

Поступления от введения «выездного сбора» парламентарий предлагает направить на развитие курортной базы Кубани, Крыма, Северного Кавказа и других туристических направлений России.

Петров одновременно высказался против введения курортного сбора, который может негативно отразиться на перспективах внутреннего туризма в России.

«На мой взгляд в сегодняшней экономической ситуации курортный сбор на территории РФ <…> нецелесообразен. Любой налог, даже в один рубль, воспринимается населением как попытка что-то отнять из бюджета семьи. Что, мягко скажем, бесит. Но у меня свой взгляд, а у Москвы свой», — добавил Владимир Петров.

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