Тиллерсон: Катар придерживается «разумных» позиций

Доха, , 14:50 — REGNUM

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил 11 июля, что позиции Катара в рамках дипломатического кризиса носят «разумный» характер, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава американской дипломатии выступил по прибытии в столицу Катара, общаясь с журналистами.

«Я считаю, что Катар довольно ясно продемонстрировал свои позиции, и я думаю, что они было очень разумными», — отметил он.

Напомним, дипломатический кризис между Катаром и рядом стран Персидского залива, в частности, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и других начался 8 июня. Поводом для введения блокады в отношении Дохи стала поддержка Катаром террористов. Тем не менее многие эксперты подчеркивают, что причиной давления на страну заключается в близких отношениях с Ираном — основным противником Эр-Рияда в регионе.

В Катар Тиллерсон прибыл в рамках серии официальных визитов, в ходе которого он уже посетил Саудовскую Аравию и Кувейт.

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