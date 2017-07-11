ФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на реальный

Москва, , 14:47 — REGNUM Ходатайство об отмене условного наказания российскому оппозиционеру Алексею Навальному и об отправке его в колонию поступило в Симоновский суд российской столицы, передает 11 июля радиостанция «Говорит Москва».

Обращение поступило из Федеральная служба исполнения наказаний.

Напомним, 29 июня из ФСИН поступала информация о том, что условный срок, к которому Навальный приговорен по «делу Кировлеса» и делу «Ив Роше», может быть заменен на реальный. Это возможно в том случае, если условно осужденный неоднократно привлекался к административной ответственности в течение срока.

Предупреждение оппозиционеру вручили в спецприемнике. Одним из последних правонарушений Навального стала организация несанкционированного митинга в Москве на Тверской улице. 12 июня его задержали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня оппозиционер был приговорен к 30 суткам ареста в связи с тем, что он нарушил порядок проведения митингов. Срок ему уменьшили до 25 дней.

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