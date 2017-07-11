Эпископат просит Мадуро отменить созыв Учредительного собрания

Каракас, , 14:48 — REGNUM Венесуэльская епископальная конференция 10 июля призвала президента Николаса Мадуро отозвать созыв Национального учредительного собрания, которое по мнению епископов не поможет решить нехватку продуктов питания, лекарственных средств и серьезный политический кризис в стране, сообщает El Tiempo.

В письме к президенту католическая иерархия страны также просит Мадуро «срочно» признать «автономность всех органов государственной власти», особенно парламента и генеральной прокуратуры, двух учреждений, которые правительство ранее обвинило в перевороте.

Письмо подписали президент Епископальной конференции Диего Падрон и пять других епископов и архиепископов. В своем открытом письме они также просят Мадуро выполнить «договоренности, ранее достигнутые в первом раунде переговоров с оппозицией», ссылаясь на сорванные переговоры в 2016 году, где посредником выступал представитель Ватикана.

Епископы также попросили правительство Венесуэлы провести выборы, освободить заключенных диссидентов, осуществить меры по смягчению экономического кризиса и полное восстановление полномочий парламента с абсолютным большинством у оппозиционной коалиции.

Епископская конференция определяет режим правительства страны как «диктатуру» и предупреждает, что конституционный процесс, инициируемый правящей партией, будет служить «установлению военной социалистической марксистской и коммунистической диктатуры».

Напомним, что 30 июля в Венесуэле пройдут выборы депутатов в Учредительное собрание, в то время как оппозиция назначила на 16 июля свой альтернативный референдум, в котором граждан спросят, согласны ли они на реформу Конституции, которая считается наследием лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.

Между тем венесуэльская католическая церковь объявила, что она будет предоставлять свои здания для проведения оппозиционного референдума.