«Доказательств для возбуждения уголовного дела против Темера достаточно»

Мадрид, , 14:45 — REGNUM Бразильский конгрессмен Серджио Цвейтер, выступивший 10 июля в Комитете по вопросам Конституции и юстиции парламента республики с анализом ходатайства генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против президента страны Мишела Темера, пришел к выводу, что «в представленном надзорным органом документе содержится достаточно доказательств нарушений законности, предположительно совершенных главой государства».

«На данный момент наличествуют все признаки, подтверждающие обоснованность обращения прокуратуры за разрешением на возбуждение уголовного дела, — приводит испанский информационно-аналитический El Economista выдержки из выступления депутата. — Обвинение — не фантазии, возникшие в чьем-то воспаленном мозгу, а подтвержденная фактами реальность. Мы не можем молчать, но обязаны тщательно проверить все изложенное».

66 членов названного выше комитета должны на текущей неделе проголосовать, следует ли выносить вопрос о разрешении возбуждения уголовного дела против Темера на пленарное заседание Палаты представителей. Сегодня у членов комитета — день на раздумья. В среду, 12 июля дебаты возобновятся.

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Согласно законодательству Бразилии, президент страны может быть подвергнут уголовному преследованию только в случае, если не менее чем 2/3 нижней палаты парламента страны проголосуют за это. Однако решение депутатов — это еще не финал. В случае, если Палата представителей дает свое согласие, вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть рассмотрен Верховным Судом. В случае, если эта инстанция даст согласие, президент страны будет временно — на 180 дней — отстранен от занимаемой должности, а по итогам расследования и слушания дела возвратится на пост или подвергнется импичменту.