La Razón: «Дни режима Мадуро сочтены»

Мадрид, , 14:41 — REGNUM «Венесуэльская оппозиция начала обратный отсчет жизни режима», — свидетельствует испанская La Razón, сообщающая о планах противников правительства начать «акцию неповиновения народа исполнительной власти сразу после завершения назначенного на 16 июля оппозиционерами плебисцита, который является в чистом виде вызовом президенту Мадуро».

По данным газеты, «аппетит у организаторов — руководителей блока «Круглый стол демократического единства» (MUD) — разыгрывался во время еды: сначала они призвали к двухчасовой акции, затем продлили ее до шести, потом — до десяти».

«У вас нет недостатка в причинах протеста: нехватка продовольствия, воды и газа, проблемы с медицинским обслуживанием, инфляция. Не упустите свой шанс!» — обратился к противникам правительства экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес.

«Мы знаем прекрасно, что случится после того, как будет избрана Конституционная Ассамблея* — у нас не будет возможности возврата к нормальной жизни, демократия будет убита», — заявил другой оппозиционер Фредди Гевара, вице-президент парламента страны.

По словам депутата Национальной Ассамблеи Хуана Андреса Мехии, ответственного за проведение плебисцита 16 июля, оппозиция «подготовила 1193 пункта по всей стране, где можно будет проголосовать против Мадуро и его режима. Избирательные урны будут установлены возле школ, церквей и площадей, наиболее посещаемых населением».

По мнению Мехии, «референдум 16 июля — самое грандиозное мероприятие в программе мирных протестов оппозиции.

[*Учредительное Собрание, в обязанности которого входит разработка новой Конституции Венесуэлы. Выборы в этот орган, созываемый по инициативе президента Мадуро, проводятся 30 июля, — прим. ИА REGNUM ].

Читайте также: «Странно, что Мадуро ничего не сказал Путину об эскалации беспорядков»