Костромской бизнесмен намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

Кострома, , 14:38 — REGNUM Депутат костромской областной Думы, заслуженный изобретатель и бизнесмен Владимир Михайлов заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в России в 2018 году. Соответствующее заявление бизнесмен опубликовал на своем сайте.

«Моя цель — сделать Россию лучшей страной. Для этого России надо развиваться и двигаться вперед и только вперед» — сообщил Михайлов.

Костромич считает, что для развития страны необходимо «строить инновационную экономику с использованием последних достижений» и отмечает, что в перспективе возможна «корректировка Конституции».

В Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облДумы. С 2005 по 2007 год руководил в областной Думе фракцией «Единой России». В 2011 году, заявив о фальсификациях при проведении праймериз в ходе внутрипартийного голосования, вышел из «Единой России».

Справка:

Владимир Михайлов родился в 1964 году. Имеет несколько рабочих специальностей: автослесарь, водитель, водитель колесного трактора, стропальщик, газоэлектросварщик. Возглавляет фирму «Фэст», выпускающую нижнее белье, автомобильные аптечки, а также «одежду для мам и новых человечков».

Владимир Михайлов участвует в госзакупках. По данным «Руспрофиль», «Фэст» был поставщиком для РЖД, «Сбербанка», МВД Татарии и т.п.