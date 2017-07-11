Дипломатический кризис вокруг Катара: Рекс Тиллерсон прибыл в Доху

Доха, , 14:37 — REGNUM

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон прибыл 11 июля в Катар для участия в переговорах по разрешению дипломатического кризиса, разворачивающегося вокруг блокады государства со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна и ряда других стран Персидского залива, сообщает Agence France-Press.

В ходе своего визита глава американской дипломатии проведет встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, после чего дипломат вновь отправится в Кувейт.

Напомним, дипломатический кризис между Катаром и рядом стран Персидского залива начался в начале июня, когда Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова, разорвали с Катаром дипломатические отношения.

Официальной причиной называется поддержка Дохой террористов, в частности радикалов из организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее многие эксперты подчеркивают, что поводом для кризиса стали близкие отношения Катара и Ирана.

Глава американской дипломатии Тиллерсон, помимо Катара уже посетил Саудовскую Аравию и Кувейт. На встречах с лидерами стран Персидского залива Тиллерсон предпримет попытку найти новые пути выхода из сложившегося дипломатического тупика.

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