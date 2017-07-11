Москва ответит на планы Киева усилить контроль въезда для граждан РФ

Москва, , 14:36 — REGNUM Российская Федерация будет вынуждена предпринять «ответные меры» против Украины, если официальный Киев введет биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для граждан РФ. Об этом, как передает RT, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Если выяснится, что это (решение властей Украины) направлено против гуманитарной составляющей наших отношений, то это будет прискорбно, — сказал Карасин. — Мы (власти РФ), естественно, будем думать, какие встречные меры принять».

При этом замминистра иностранных дел России отметил, что прежде всего необходимо установить, в чем конкретно будут выражаться украинские намерения.

Ранее ряд СМИ сообщил, что с 1 января 2018 года Украина намерена ввести предварительную электронную регистрацию для граждан РФ.

Кроме этого, планируется ввести биометрический контроль на госгранице. Пограничники Украины должны будут снимать с въезжающих биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

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