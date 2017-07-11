Путин прибыл на Валаам на празднование дня Сергия и Германа

Петрозаводск, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на карельский остров Валаам, где 11 июля отмечается день Сергия и Германа Валаамских. Об этом сообщает телекомпания «Звезда».

На острове глава государства останется до 13 июля. Здесь же находится и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, цель поездки которого — Валаамский монастырь.

10 июля патриарх Кирилл провел на Валааме заседание Патриаршего Попечительского совета, посвященного восстановлению монастыря. Преподобные Сергий и Герман Валаамские считаются покровителями святой обители.

«Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать», — сказал глава РПЦ.

По словам патриарха, число паломников на Валаам год от года растет. Верующие приезжают сюда, чтобы отдохнуть и набраться духовных сил.

Предстоятель РПЦ ежегодно посещает Валаам в дни празднования памяти преподобных Сергия и Германа. Президент РФ Владимир Путин также неоднократно бывал на острове.

Напомним, 11 июля 2016 года глава государства также побывал в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Он присутствовал на божественной литургии, которую отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.