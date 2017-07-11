Лавров вновь отчитал журналистов за неподобающее поведение

Мауэрбах, Австрия, , 14:24 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров на неформальной министерской встрече ОБСЕ в Австрии отчитал журналистов за то, что они столпились вокруг стола, сообщает RT.

Инцидент произошел, когда журналисты сгрудились вокруг стола, не обращая внимания на сидящих. Лавров попросил дать ему воздуха, пояснив, что поведение журналистов невежливое.

«Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо», — сказал Лавров.

Чуть позже одна из представителей СМИ, не обратив внимания на слова Лаврова, перегнулась через весь стол с микрофоном и попробовала задать российскому министру вопрос.

«Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» — спросил Лавров.

Ранее Лавров раскритиковал западных журналистов за «базар», который они устроили на переговорах главы МИД РФ с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

Перед началом переговоров американские журналисты устроили «базар», попытавшись с помощью выкрикиваний добиться ответов на свои вопросы. Призвать их к порядку пришлось лично Сергею Лаврову, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. Mister Lavrov, Mister Lavrov… — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря», — описала официальное начало переговоров Захарова.

Из-за возникшего шума к журналистам обратился лично Лавров, спросивший, «кто учил их манерам». Глава МИД России разрешил американским журналистам вновь задать свои вопросы только после процедуры фотографирования и произнесения вступительного слова.

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