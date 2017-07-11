Порошенко счел соглашение об ассоциации Украины с ЕС «поражением Кремля»

Киев, , 14:20 — REGNUM Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом стало поражением для Кремля, сообщил 11 июля украинский президент Петр Порошенко в Facebook.

Комментируя решение Совета министров экономики и финансов ЕС об окончательном одобрении соглашения об ассоциации с Украиной, которое было принято 11 июля, Порошенко заявил, что с 1 сентября 2017 года «начнется качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз».

По словам украинского президента, Киев рассчитывает на глубинные реформы. При этом, как он утверждает, потребуются «максимальные усилия и объединение всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества».

Целью всего этого он называет построение лучшего европейского будущего для украинского народа.

«И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир», — уверен Порошенко.

Он написал, что 12 июля в украинской столице пройдет встреча с лидерами ЕС. По его прогнозам, поставленную цель удастся достичь во время переговоров. Затем можно будет перейти к новому этапу партнерства с ЕС.

Порошенко отметил, что целью так называемого Евромайдана в Киеве было соглашение об ассоциации с ЕС. Он сообщил, что рад успешному достижение цели.

«А Кремль, мобилизовал все свои ресурсы против соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение, - написал он. - Убежден, мы победим».

Порошенко уверен, что Украину примут «в семью европейских народов», а именно в ЕС и в НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля Совет министров экономики и финансов ЕС в ходе заседания окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной