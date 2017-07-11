Учителей Рио-де-Жанейро тренируют на случай атак с огнестрельным оружием

Бразилиа, , 14:25 — REGNUM Международный Красный Комитет Красного Креста (МККК) 11 июля открывает курс для преподавателей Рио-де-Жанейро по обучению правильным действиям в ходе перестрелок, проблемы, затрагивающей около 400 школ, расположенных в районах регулярных столкновений между преступными группировками города, сообщает ИА EFE.

Региональный представитель МККК в Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае Лоренцо Караффи рассказал, что курс адаптирован к ситуациям насилия в городах, таких как Рио-де-Жанейро, где с начала 2017 года уже зарегистрировано около 3 тыс. случаев перестрелок.

Подобные курсы уже были открыты Красным Крестом в странах, переживающих конфликт или насилие, таких как Колумбия, Гондурас, Украина, Ливан.

«Здесь, в Бразилии существует ситуация вооруженного конфликта, существует ситуация насилия в Рио-де-Жанейро, которая имеет гуманитарные последствия. МККК находится в распоряжении властей для оказания помощи в реализации протоколов сокращения незащищенности», — заявила Караффи.

В курсе, который будет проходить в течение пяти дней, примут участие более 40 учителей, выбранных региональными образовательными органами, а затем прошедшие курс преподаватели передадут полученные знания своим коллегам.

«Наша сеть школ очень большая и рассеянная, у нас 1537 школ по всем городу, включая окрестности, и они очень подвержены насилию», — пожаловался муниципальный секретарь по вопросам образования Сизар Бенджамин, добавив, что «насилие в настоящее время затрагивает около 20% города».

По заявлению организаторов курса, преподавателям дадут самые практичные базовые знания о том, как вести себя в случае перестрелки, которые тем не менее могут спасти жизнь им и их ученикам.

Напомним, согласно данным общественных активистов, в Рио-де-Жанейро произошло около 3 тыс. перестрелок только в 2017 году, что вынудило власти приостанавливать занятия во многих школах вблизи районов боестолкновений.

Так, до 6 июля прошло только 7 семь дней в этом году, в течение которых занятия не отменялись ни в одной из школ Рио-де-Жанейро из-за стрельбы на улицах.