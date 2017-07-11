Отказ назначить референдум по Исаакиевскому собору обжалован в суде

Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Депутаты нескольких фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились в Октябрьский районный суд с просьбой признать незаконным отказ городского парламента назначить референдум о судьбе Исаакиевского собора. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба фракции «Яблоко».

Помимо «яблочников» Бориса Вишневского и Михаила Амосова, исковое заявление в суд подписали Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия Роста»).

Истцы считают постановление Заксобрания с отказом в назначении референдума незаконным и нарушающим право граждан на выдвижение инициативы проведения городского референдум, на его организацию и проведение и на участие в референдуме Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня большинство депутатов Заксобрания признали вопрос, предложенный инициативной группой, недопустимым для вынесения на референдум. Юридическое управление Заксобрания также выдало отрицательное заключение на проект. Основным аргументом противников референдума стало то, что вопрос о передаче имущества религиозного назначения урегулирован нормами федерального законодательства, поэтому его нельзя решать на уровне региона.

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По мнению же заявителей, предложенный вопрос соответствует всем требованиям, перечисленным в статье 12 Федерального закона о референдуме и в статье 5 Закона Санкт-Петербурга, и может быть вынесен на референдум.

Заявители требуют признать незаконным постановление Законодательного собрания №503 и обязать городской парламент повторно рассмотреть вопрос референдума на предмет соответствия требованиям законодательства.

Ранее инициативная группа предложила вынести на референдум вопрос:

«Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания:

— Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор)

— Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови)

— Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор)

— должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.

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