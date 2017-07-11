Начались совместные военные учения США, Индии и Японии

Нью-Дели, , 14:11 — REGNUM Ударная авианосная группировка ВМС США открыла совместные с Японией и Индией военно-морские учения, сообщает 11 июля Reuters.

Нынешние ежегодные военно-морские учения, известные как «Малабар», являются крупнейшими с тех пор, как Индия и США начали проводить их с 1992 года. Позднее к ним присоединилась Япония.

По словам Тихоокеанского командования США, учения «Малабар» проводятся для решения различных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В учениях примут участия авианосец США «Нимиц», единственный авианосец ВМС Индии «Викрамадитья», а также японский вертолетоносец «Идзумо».

Три государства обеспокоены территориальными претензиями Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому военно-морские учения также направлены на поддержание баланса сил в данном районе.

Напомним, военно-морские учения «Малабар» проводятся с 1992 года, до 2014 года они были двусторонними: между Индией и США, затем к ним присоединилась Япония. Учения направленны на укрепления безопасности в регионе.

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