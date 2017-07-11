Поддержали с оговорками: Администрация Трампа не против санкций к России

Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил о полной поддержке администрацией США законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Тем не менее в администрации не одобряют редакцию документа, заявил Шорт журналистам.

По его словам, предложенные в законопроекте санкции в отношении России и Ирана в администрации одобрили. Шорт отдельно отметил, что законопроектом, в первую очередь, предусматриваются ограничительные меры в отношении Ирана.

Говоря о редакции документа, Шорт отметил, что текст в нынешнем виде не поддержала бы ни одна администрация: ни демократическая, ни республиканская. Речь идет о принятии или расширении санкций исключительно представителями законодательной ветви власти (Конгрессом США), что лишает исполнительную власть — в том числе и силовые ведомства — возможности повлиять на ситуацию.

Что касается изменений взглядов президента США Дональда Трампа на санкционную политику в отношении России после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге, то представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп не менял их «настолько, чтобы я об этом знала». Тем не менее она подтвердила, что в разговоре двух лидеров эта тема обсуждалась.

Ранее верхняя палата Конгресса — Сенат — почти единогласно одобрила законопроект, расширяющий санкции в отношении лиц, якобы причастных к «кибератакам», нарушениям прав человека и поставкам оружия президенту Сирии Башару Асаду.

Согласно законопроекту, предполагается сократить максимальный срок рыночного финансирования для российских банков, которые уже находятся под санкциями — до 14 дней. Также до 30 дней предлагается сократить этот срок для компаний нефтегазового сектора, ранее попавших под ограничительные меры.

Отдельным пунктом в законопроекте говорится о стремлении Штатов «противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2». В документе также прописана возможность введения ограничений против лиц и компаний, которые хотят вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно на строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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В конце июня документ был направлен палатой представителей Конгресса США на рассмотрение комитета по иностранным делам, после того, как в палате представителей возникли проблемы: республиканское большинство осталось недовольным нарушением процедуры внесения законопроекта.

Нарушение конституции США связано с тем, что законодательная инициатива в случае с законопроектами, затрагивающими бюджетные доходы (как данный законопроект), должна исходить от Палаты представителей.

По мнению авторов документа, теперь принятие законопроекта может затянуться: после технических изменений поправка возвращается на рассмотрение в нижнюю палату, а она возобновит работу лишь в середине июля после перерыва, посвященного Дню независимости. В августе Конгресс уходит на летние каникулы.

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