В Ереване заявляют о провокации Баку перед встречей глав МИД

Ереван, , 14:01 — REGNUM Официальный Ереван считает провокацией убийство армянского военнослужащего на линии соприкосновения в Карабахе накануне предстоящей сегодня, 11 июля, в Брюсселе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с радио Азатутюн заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Баку остается верен своему провокационному образу действий. Это еще раз доказывает, что просто заявлений и призывов недостаточно», — сказал Балаян.

По информации Минобороны Нагорного Карабаха, 10 июля на линии соприкосновения от выстрела с азербайджанской стороны погиб 20-летний военнослужащий Вазген Погосян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в их присутствии встретятся главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров.

Сегодня, 11 июля, пресс-служба МИД Армении официально подтвердила информацию о встрече.

В преддверии встречи обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряжённости в зоне карабахского конфликта.

Как в Армении, так и в Азербайджане, как перед последней встречей глав МИД в Москве 28 апреля, считают, что очередная встреча ни к чему не приведёт.

По мнению шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, никто не знает, существует ли у сторон политическая воля для возвращения к полноценным переговорам ввиду того, что происходит в зоне нагорно-карабахского конфликта: «Очевидно только то, что стороны не рискуют срывать переговорный процесс, но и договариваться не желают, имея взаимоисключающие повестки».

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