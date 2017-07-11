Глава МИД Австрии: Вернуть мир в Европу без России нельзя

Мауэрбах, Австрия, , 14:01 — REGNUM Возвращение мира на европейский континент и восстановление доверия между странами может произойти лишь при участии России. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, выступая перед неформальной встречей министров стран ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

По словам Курца, сегодня страны — члены ОБСЕ переживают кризис доверия. Украинский конфликт разделяет континент. В этом контексте необходимы совместные действия, а не конфронтации.

Глава МИД Австрии выразил надежду, что ЕС и России удастся достичь большего сближения. Необходима уверенность, добавил он, что мир на европейском континенте «возможен только вместе с Россией».

Курц отметил положительную роль присутствия на встрече главы МИД России Сергея Лаврова. Он также отметил вклад Москвы в урегулирование конфликта на Украине.

Министр напомнил, что ОБСЕ намерено нарастить число наблюдателей мониторинговой миссии в Донбассе до тысячи человек и обеспечить им максимально полное техническое оснащение. Благодаря достижению соответствующей договоренности это возможно сделать, пояснил он.

Курц также отметил, что нынешнее мероприятие должно развить «тему готовности к компромиссу». В ОБСЕ входит 57 государств, отдельные в их числе обладают собственным мнением по разным вопросам, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Минске завершилась ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой была принята предложенная делегацией Украины резолюцияо восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. В принятом документе говорится, что Россия должна вывести из Крыма «оккупационные силы» и отменить решение о воссоединении полуострова с остальной частью страны.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного в регионе.

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