«Без темы оккупации латышские партии останутся ни с чем»

Рига, , 13:53 — REGNUM Если из политики латышских партий исчезнет тема оккупации и «русские идут», то у них больше не останется никаких других тем, заявила латвийский политолог Илга Крейтусе, сообщает портал Mixnews.lv.

«Партии «Согласие» создали образ русской партии, которую националисты называют оккупантской. Сейчас одновременно с этим используют также и геополитическую ситуацию, привязывая сюда Путина. Это своеобразный политический ход, так как если у них отнять тему «оккупации», «русские идут» и «Кремль», то ведь больше ничего и не останется. Чем они тогда будут заниматься?» — говорит политолог.

По ее словам, по ряду признаков Латвия отличается от других европейских стран: «Если смотреть на те закономерности, которые существуют в других европейских странах, то Латвия очень отличается. Мы не соблюдаем старый демократический принцип, по которому правительство создает та партия, которая победила на выборах. Уже не раз бывало, что «Согласие» на парламентских выборах получает самое большое количество голосов избирателей, но только однажды от «Партии реформ Затлерса» прозвучал вопрос о возможном нахождении «Согласия» в правительстве».

Напомним, на выборах в Сейм Латвии, которые прошли 4 октября 2014 года, победу одержала социал-демократическая партия «Согласие», заручившись поддержкой 23,13% избирателей.

Политолог также добавила, что по сложившейся традиции в стране, победившая партия никогда не участвует в переговорах о создании правительства: «Я так объясняю своим студентам: «В Латвии, все как в мире, но немножко по-другому». Победившая партия никогда управляет страной. Если посмотреть на этот вопрос с исторической точки зрения, то до Второй мировой войны на всех выборах в Латвии побеждали только социал-демократы. И из всех 12 правительств социал-демократ руководил только единожды. Так уж сложилось, что левые силы побеждают, но не управляют».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, терминологический вопрос о признании или отрицании «советской оккупации» (присоединении Латвии, Литвы и Эстонии к СССР в 1940 году) для современных властей Латвии, Литвы и Эстонии, однако, не является чисто научным. Несмотря на то, что легитимность мирного включения Латвии в состав СССР, например, однозначно поддержал действовавший в 1940 году президент Латвии Карлис Ульманис и высшие власти Литвы и Эстонии, на теории «советской оккупации» строится современная националистическая идентичность Латвии, она служит политическим и юридическим основанием для режима массового безгражданства русскоязычных в стране как «оккупантов» и поражения их в правах.