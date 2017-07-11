Мэра латвийского города хотят наказать за использование русского языка

Рига, , 13:50 — REGNUM Новоизбранный мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (партия «Согласие») получил письмо от Центра государственного языка (ЦГЯ), в котором ведомство требует от него объяснить, почему он, как официальное лицо, был замечен в использовании иностранного (русского) языка, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском… На русском ему и ответил… Получил «письмо счастья» от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто», — написал на своей странице в Facebook Элксниньш.

Мэр Даугавпилса также выложил в социальной сети фото того самого документа, присланного ему из ЦГЯ. В письме, подписанном Сармите Павуленой, указывается, что свои пояснения Элксниньш должен предоставить до 13 июля. Инспекция выявила нарушения, специально посмотрев видеозапись пресс-конференции. Центр госязыка отмечает, что в случае, если организатор пресс-конференции намерен использовать иностранный язык, то он должен обеспечить перевод на латышский.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр государственного языка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией». В то же время в Латгалии (восточная часть Латвии) очень сильны позиции русского языка. Так, на прошедшем в 2012 году референдуме за придание русскому языку статуса государственного, «за» проголосовало 55,47% граждан, проживающих в этом регионе. А в самом крупном латгальском городе Даугавпилсе за русский язык проголосовало 85,18% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр Госязыка вновь оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что он общался с русскоязычными школьниками не на латышском, а на русском языке.