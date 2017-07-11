Военнослужащему США предъявлено обвинение за связь с ИГ*

Гавайи, США, , 13:49 — REGNUM

Военнослужащих вооруженных сил США Икаика Канг был арестован по обвинению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в ФБР, сообщает Agence France-Press.

По данным полученным от ФБР, обвиняемый принес присягу лидеру террористической организации Абу Бакру аль-Багдади в присутствии действующего под прикрытием сотрудника Бюро.

«На данный момент ФБР считает, что Канг являлся одиночкой, а также, что он не был связан с другими лицами, которые представляют угрозу для Гавайев», — подчеркнуло ведомство.

«Он получал неоднократно выговоры за угрозы насилия и убийства в адрес своих сослуживцев, а также за высказывание взглядов в пользу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на работе и на посту», — добавило ведомство.