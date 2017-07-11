Брюссель, , 13:39 — REGNUM Совет министров экономики и финансов ЕС в ходе заседания во вторник, 11 июля, окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом во вторник, 11 июля, сообщается на сайте ведомства.

«11 июля Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится в Киеве с 12 по 13 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение Совета ЕС является последним шагом в процессе ратификации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2014 г. между Украиной и ЕС началось временное действие Соглашения об ассоциации, в рамках которого установлен режим зоны свободной торговли. 21 марта 2014 г. Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, а 27 июня 2014 г. — его политическую часть.

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