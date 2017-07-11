Москва, , 13:38 — REGNUM Завтра, 12 июля, на пленарном заседании в Госдуме выступит спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Тем самым возобновляется практика выступлений иностранных политиков в Государственной думе, которая была достаточно хорошо востребована в первой половине 2000-х годов, тогда перед депутатами выступали высокопоставленные представители Белоруссии, Казахстана, США, Ирана, Венесуэлы.

Предшественник нынешнего индийского спикера Манохар Джонши также выступал на пленарном заседании в Госдуме в 2003 году.

«Спикер нижней палаты индийского парламента пребывает в России с официальным визитом, в рамках которого уже состоялось очередное заседание Большой двусторонней парламентской комиссии, прошли переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным», — отметил Слуцкий.