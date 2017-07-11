Боевики ИГ* почти захватили расположенное южнее Мосула селение Гарби

Багдад, , 13:37 — REGNUM

Боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили большую часть населенного пункта Гарби, распложенного к югу от Мосула, после того как они лишись контроля над вторым по величине городом Ирака, сообщает Reuters.

Как отметили в армии Ирака, радикалам, которые применили тактику партизанской войны, удалось захватить более 75% населенного пункта, распложенного на реке Тигр.

Напомним, 10 июля премьер-министр Ирака заявил о полном освобождении второго по величине города Ирака Мосула, находившегося в руках исламистов с 2014 года.

Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. В ней приняли участие около 100 тыс. бойцов отрядов правительственных войск, курдских отрядов пешмерга и шиитских формирований.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на Гарби неделей ранее в ответ на успехи коалиции во главе против радикалов.