Минобороны Литвы: На учения НАТО в стране будут развернуты ракеты «Пэтриот»

Вильнюс, , 13:25 — REGNUM

Противоракетный комплекс США «Пэтриот» будет впервые развернут на территории стран Прибалтики в ходе учений НАТО, сообщает Associated Press.

Об этом заявили в Минобороны Литвы 11 июля.

По данным оборонного ведомства, ракеты будут развернуты в рамках международных учений военно-воздушных сил Tobruq Legacy 2017, которые начались 11 июля. В них примут участия войска ПВО пяти стран-членов НАТО — США, Великобритании, Латвии, Польши и Литвы.

В министерстве подчеркнули, что развертывание ракет «демонстрирует несомненную приверженность США безопасности Литвы и ее высокую готовность отправлять стратегические потенциалы» в Прибалтику.

Напомним, международные учения военно-воздушных сил Tobruq Legacy 2017 стартовали 11 июля в Литве. В них примут участие около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны.