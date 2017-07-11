ГД перенесла на осень законопроект об ответственном обращении с животными

Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума перенесла на осень рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«По просьбе правительства на осеннюю сессию перенесен законопроект об ответственном обращении с животными», — сказал парламентарий.

Он также сообщил, что в правительстве создается рабочая группа по законопроекту, в ее состав войдут как представители профильным министерств, так и депутаты, члены Совфеда, представители профессионального сообщества.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными, в частности, установить штрафы.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.