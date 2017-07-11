Аксенов: «Роль главного архитектора я выполняю»

Симферополь, , 13:17 — REGNUM Роль главного архитектора Крыма на время поисков замены Анны Царевой взял на себя глава республики Сергей Аксенов. Об этом, как передает «Крыминформ», сообщил сам глава Крыма.

«Пока роль главного архитектора я выполняю, — сказал Аксенов. — Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Республики Крым, я не могу, не имею морального права».

При этом он добавил, что власти Крыма в настоящее время подбирают кандидатуру нового архитектора.

«У нас первая задача — разгрести наследие украинского периода, просто разобраться в этих решениях, — сказал Аксёнов. — Если я это все отпущу на самотек, то мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что».

10 июля в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма сообщили, что главный архитектор республики Анна Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Анна Царева написала заявление об увольнении, — сообщили в министерстве. — Указ об освобождении её от должности будет опубликован сегодня».

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