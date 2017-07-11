Порошенко сменил руководство СБУ

Киев, , 13:27 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на пост замглавы спецслужбы Виктора Кононенко. Об этом 11 июля информирует пресс-служба главы украинского государства.

В частности, указ № 180/2017 об увольнении Глуговского опубликован на сайте главы украинского государства. Указами №181/2017 и 182/2017 Порошенко уволил Кононенко с занимаемой им должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его замглавы спецслужбы.

Ранее, в мае 2017 года Порошенко назначил новых начальников управлений СБУ в шести областях и уволил предыдущих руководителей в семи областях. Согласно опубликованным указам, президент назначил Александра Довженко начальником Управления СБУ в Одесской области; Андрея Носача — начальником управления в Харьковской области; Виктора Панасюка — начальником управления в Житомирской области; Владимира Пахнюка — начальником управления в Винницкой области; Сергея Семочко — начальником управления в Киеве и Киевской области; Александра Ткачука — начальником управления во Львовской области.

Напомним, Украина, по сути, не реформировала СБУ с 1991 года. В стране на силовой орган возложено много функций, которые дублируются с другими силовыми ведомствами, в частности, борьба с коррупцией, проверка субъектов хозяйствования. Президент Порошенко заявлял, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые её функции будут переданы другим органам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать ведомство. Он отметил важность реформирования СБУ путем лишения ее функций, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы. «СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам», — посоветовал Мингарелли.