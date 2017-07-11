Комитет Совфеда по обороне временно возглавит Серебренников

Москва, , 13:04 — REGNUM Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности после ухода с поста председателя Виктора Озерова временно возглавит сенатор Евгений Серебренников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеров пояснил, что это решение было не «сиюминутным», а «давно продуманным». Он выразил благодарность спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за поддержку этого решения.

«В этом решении меня поддержала и семья», — сказал ранее Озеров, пояснив, что ротация на этом посту необходима.

Озеров останется сенатором от Хабаровского края. Также он пояснил, что хотел бы «сменить ритм жизни».

Окончательное решение по уходу сенатора Озерова с поста главы комитета будет принято Советом Федерации 12 июля.

Виктор Озеров — профессиональный военный, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Военно-политическую академию им. Ленина. С 1989 года служил в Дальневосточном военном округе.

В 1991 году, после выхода в отставку, возглавлял Вяземский райсовет в хабаровском крае. В 1994 был избран депутатом, председателем Хабаровской Краевой думы. С 1995 руководил межпарламентской ассоциацией «Дальний Восток», в 1996 стал членом Совета Федерации, а в 1997 вновь был избран депутатом и председателем Закдумы Хабаровского края, вновь вошел в Совфед.

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