В ДНР не верят, что Украина выполнит Минск-2

Донецк, , 16:18 — REGNUM Украине не выгодно выполнение экономической части Минских соглашений. Как сообщает 11 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Украина готова действовать тогда, когда у нее есть финансовая заинтересованность. Но что касается выполнения экономических пунктов Комплекса мер, в этом случае Киев ищет причины, чтобы этого не делать. Мы помним жалкие имитации, когда наши оппоненты пытались выдать за выполнение экономических пунктов организацию передвижения вдоль линии соприкосновения бронированных машин с банкоматами. В этой ситуации мы от Украины ничего не ждем. Более того, я опасаюсь, что и при выполнении текущих договоренностей также будут сбои, ведь мы знаем, что зачастую на Украине различные ведомства не могут поделить финансовые потоки и зоны ответственности. Поэтому пока я с неким скепсисом смотрю на эти договоренности», — сказал Пушилин.

Напомним, Минские соглашения или Минск-2 были подписаны в феврале 2015 года. Экономическая часть соглашений прописана в пункте 8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины). В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донецке начались грабежи банков и инкассаторских авто. В Донецке и Луганске были вынуждены прекратить работу отделения украинских госказначейств и все другие финансовые организации. В том числе из-за начавшегося кризиса бюджетникам и пенсионерам перестали платить зарплаты и пенсии.