Сергей Аксёнов временно взял на себя роль главного архитектора Крыма

Симферополь, , 13:06 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов временно взял на себя роль главного архитектора республики, пока будет идти подбор кандидатур на эту должность. Об этом он заявил 11 июля, передаёт «Новый Крым».

«Пока роль главного архитектора я выполняю. Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Республики Крым, я не могу, не имею морального права. Так что ищем архитектора, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что главная задача перед властями в регионе — «разгрести наследие украинского периода», однако эти задачи предыдущим архитектором не были выполнены. Если их не удастся решить, республика лишится «заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что», подчеркнул Аксёнов.

По его словам, предыдущий главный архитектор Анна Царёва не выполнила такие первоначальные задачи, как проведение мониторинга, определение количества объектов в каждом муниципальном образовании, находящихся на особом контроле.

Он подчеркнул, что «кабинетные работники» на должности архитектора в Крыму не нужны — от этой должности требуется полевая работа и знание проблем на местности, а также предложения «по решению вопросов быстро и нестандартно в каждом конкретном случае». В связи с этим особенно сложно приходится кандидатам на управленческие должности с материковой части России, указал глава Крыма.

При этом Аксёнов указал журналистам, что впереди могут быть и новые отставки. «Всегда что-то может произойти. Такое дело <…> Перемены, возможно, еще не все закончены», — сказал он.

Напомним, накануне заявления об увольнении по собственному желанию написали главный архитектор Крыма Анна Царёва и министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков.

Читайте также: Министр транспорта Крыма Анатолий Волков покинул свой пост

Читайте ранее в этом сюжете: Главный архитектор Крыма написала заявление об увольнении