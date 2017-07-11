Леонид Нерсисян, , 12:08 — REGNUM Очередные интересные новости с мирового рынка вооружений пришли из Саудовской Аравии — страна в очередной раз подписала крупное соглашение на поставку зарубежной военной техники. На этот раз речь идёт не о традиционных закупках в союзных США, а приобретении российского оружия на сумму $3,5 млрд. Такая информация была распространена главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Детальной информации о том, какие вооружения хочет приобрести Эр-Рияд, пока нет, однако известно, что о твёрдых контрактах речи пока не идет — имеется предварительное соглашение. По словам главы «Ростеха», Эр-Рияд заинтересован в производстве вооружения на своей территории с передачей части технологий, при этом Россия готова на такое сотрудничество по определённым областям, например, стрелковому оружию.

Зачем Саудовской Аравии российское оружие?

Далеко не секрет, что Эр-Рияд давно сделал ставку на закупки вооружения у своего ближайшего союзника — США. К примеру, за время двух президентских сроков Барака Обамы Саудовская Аравия приобрела американского вооружения на сумму $115 млрд, а в мае 2017 года новый президент США Дональд Трамп подписал со своим ближневосточным союзником соглашения в области военно-технического сотрудничества на $110 млрд.

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При этом Эр-Рияд имеет возможность закупать даже самую сложную и технологичную американскую технику, такую как системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и спутники предупреждения о ракетном нападении SBIRS (Space-Based Infrared System — инфракрасная система космического базирования).

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С учётом того, что Саудовская Аравия обладает сотнями единиц самого современного западного вооружения практически во всех категориях — от авиации и до сухопутной техники, то закупка относительно небольшого количества (по меркам Эр-Рияда) российской военной техники выглядит достаточно нелогично. Вероятнее всего, руководство Саудовской Аравии просто проводит политические игры, пытаясь показать хотя бы какую-то независимость от США своим ближневосточным суннитским союзникам. Кроме того, в последние годы Эр-Рияд пытался купить у России таким образом часть влияния в Сирии, возникали слухи и о сделках стоимостью более $10 млрд в обмен на «сдачу» Башара Асада.

Еще раньше, в 2007—2009 годах был подготовлен целый пакет российско-саудовских контрактов, достигающий суммы как минимум в $4 млрд и включающий танки Т-90С, штурмовые вертолёты Ми-35М и Ми-28Н, военно-транспортные вертолёты Ми-17, боевые машины пехоты БМП-3 и различные средства противовоздушной обороны. Ни одна из этих сделок так и не была реализована. Единственный же реальный интерес саудитов был связан с российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», однако в 2016 году Сергей Чемезов заявил, что экспорт этих систем запрещён (правда, как оказалось, не для всех — союзник России по ОДКБ Армения получила эти ОТРК, вероятно, Белоруссия также рано или поздно приобретёт это оружие). По мнению всё того же Чемезова, в эти годы Эр-Рияд пытался влиять на политику России в отношении Ирана (надо сказать, что в какой-то мере это удалось), обещая купить оружия на сумму до $20 млрд, если Москва не поставит Тегерану зенитные ракетные комплексы С-300. Тем не менее, несмотря на заморозку контрактов с Ираном (пока санкционный режим ООН не был ослаблен), никакого оружия Саудовской Аравией приобретено не было. К сожалению, для российских производителей оружия, сейчас всё, скорее всего, закончится точно так же, поэтому спешить записывать Саудовскую Аравию в список покупателей российского вооружения пока не надо.