Госдума резко повышает штрафы за «карусели» на выборах

Москва, , 12:07 — REGNUM Госдума ужесточит уголовную ответственность за «карусели» на выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Законопроект доработан ко второму чтению — санкции уточнили.

Ужесточена ответственность за незаконную выдачу избирательных бюллетеней — штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконное получение бюллетеня предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же период.

Эти же деяния, совершенные группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой, предлагается наказывать штрафом в размере от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, следует из поправок.

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